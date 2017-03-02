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سياسة|النمسا

شاهد: أحكام ضد عراقيين أدينوا باغتصاب جماعي في النمسا

2/3/2017

دانت محكمة نمساوية ثمانية من طالبي اللجوء العراقيين بتهمة اغتصاب سيدة ألمانية جماعيا في فيينا.

وقضت المحكمة بسجن المدانين لمدد تتراوح ما بين تسعة و 13 عاما.

وخلصت المحكمة إلى أن المدانين أخذوا السيدة، 28 عاما، وهي في حالة سكر شديد من أحد شوارع العاصمة النمساوية وأحضروها إلى شقة حيث تناوبوا اغتصابها.

ووصل المتهمون ما بين شهري مايو/ ايار وديسمبر/ كانون الأول 2015 إلى النمسا وحصل 5 منهم على حق اللجوء.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن المتهمين، الذين كان من بينهم أب وابنه، التقطوا صور "سيلفي" مع ضحيتهم.

ورغم أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم الآن ما بين 22 و 48 عاما، كانوا أيضا في حالة سكر شديد، قال خبير عينته المحكمة أنهم كانوا مدركين لما يفعلون.

وحصلت السيدة على 25 ألف يورو كتعويض.

وقال الطرفان إنهما سيستأنفان الحكم.

المصدر : أسوشيتد برس + وكالة الأنباء الألمانية
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