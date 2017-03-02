تعرف على ملامح خطة ترمب لهزيمة تنظيم الدولة

رأى محللون أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتعامل مع تنظيم الدولة لن تختلف كثيراً عن سلفه باراك أوباما.

لكنهم توقعوا أن تتسم الخطة بمزيد من السرعة للتعجيل بهزيمة التنظيم.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن الخطة ستتضمن "إقامة مناطق آمنة داخل سوريا، والضغط المالي على التنظيم، والدفع بقوات برية محدودة إلى سوريا لن تزيد عن 5 آلاف مقاتل".

وقدمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين الماضي، "الهيكل الأولي" لخطة محاربة تنظيم الدولة لترمب، من أجل تصعيد الجهود في هذا المجال، إنفاذاً لوعده خلال حملته الانتخابية، بالقضاء على التنظيم.

ورغم أن الوزارة أحاطت الخطة بسرية وكتمان شديدين، لا سيما بعد موجة من التسريبات أضرت بالبيت الأبيض، إلا أن محللين يرجحون ألا تحيد كثيراً عن سياسة سلفه.

ويقول "دانييل سيروير"، المتخصص في إدارة الصراعات بجامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، إن خطة ترمب ستعتمد على مواصلة "استخدام القوة الجوية المبنية على الاستخبارات (في تحديد أهدافها) من طائرات مسيرة وأخرى يقودها طيارون".

غير أنه لم يستبعد إجراء "بعض التعديلات (لم يفصلها) من أجل التعجيل بانتصاره، لكن الحرب تسير بشكل جيد إلى درجة معقولة".

ويعرب سيروير عن يقينه من "نجاح ترمب في هزيمة تنظيم الدولة قبل انتهاء ولايته"، لكنه يرى في الوقت نفسه أن "هذا لا يعني اختفاء التنظيم".

ورجح أن عناصر التنظيم "في الغالب سيتوارون تحت الأرض (يعودون للعمل السري) ويستمرون بالقتل والتشويه وخلق الفوضى".

ويرى "سيروير"، وهو أيضاً زميل مركز العلاقات العابرة للأطلنطي في معهد "الشرق الأوسط" بواشنطن، أنه من الصعب الحديث عن محتويات خطة ترمب في ضوء تلقيها من "البنتاغون" قبل أيام قليلة.

ويعتقد أن "القضية الكبيرة هنا، هي ما إذا كان ترمب سيضع قوات تقليدية (على الأرض) إلى جانب القوات الخاصة (الموجودة في سوريا)، تراودني شكوك في الحكمة من فعل هذا، لكنني لا أعلم جدياً ما سيفعله ترمب".

ولم يستبعد أن يميل ترمب إلى "التوغل أكثر، من الناحية العسكرية" مرجعاً ذلك إلى أنه "لا يفكر كيف سيتم إدارة المناطق، عند استعادتها من تنظيم الدولة، وهذا خطأ"، لأن تنظيم الدولة والتنظيمات المسلحة أظهرت قدرة على التعافي والعمل السري.

وحذر سيروير من أن على ترمب أن يتعلم من "خطأ" أوباما، الذي تحدث عنه الأخير في الأشهر الأخيرة من حكمه، والمتمثل في تدخل قوات "الناتو" في ليبيا، في إشارة إلى إسقاط حكم العقيد الراحل معمر القذافي، من دون الإعداد للمرحلة التالية.

ونقلت صحيفة "ميلتري تايمز"، المعنية بالشأن العسكري، عن مصادر لم تسمها في "البنتاغون"، القول إن خطة الوزارة "ستقود إلى مشاركة أكبر للبلاد في سوريا، وربما المزيد من القوات البرية، بالرغم من أن الخطة الحالية تبدو ناجحة".

وطبقاً للمصادر نفسها، والتي وصفتها الصحيفة بالمطلعة على تفاصيل الخطة الجديدة، فإن البنتاغون سيؤكد على "العناصر غير العسكرية للحملة، التي يتم تنفيذها، مثل الضغط على تمويل تنظيم الدولة، الحد من تجنيدهم، والتصدي لدعايتهم بشن هجمات في أمريكا وأوربا".

وبحسب الصحيفة فإن التقرير سيواجه "أسئلة صعبة" من بينها طبيعة الدور العسكري الروسي في سوريا، في ضوء إعلان ترمب رغبته في العمل مع روسيا ضد تنظيم الدولة، مقابل تمسك "البنتاغون" بعدم الذهاب إلى ما هو أبعد من الاتصالات العسكرية للتنسيق تفادياً للحوادث الجوية فوق سوريا.

ونقلت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية عن محللين القول إن القوات التي يمكن أن تقحمها واشنطن في الحرب ضد تنظيم الدولة بسوريا ستكون في حدود 5 آلاف مقاتل، بالإضافة إلى 500 مقاتل موجودين بالفعل.

وتشير إلى أن مسؤولاً مطلعاً، فضل عدم الكشف عن اسمه، أبلغ القناة بأن الخطة الجاري مناقشتها تتسم بطابع "واسع ودولي"، بحيث تتخطى محاربة تنظيم الدولة عسكرياً فقط، كما أنها لن تكون "محصورة في العراق وسوريا".

واستبعد المحللون الدفع بأعداد كبيرة من الجنود إلى سوريا، لأن ذلك من شأنه إثارة "رد شعبي عنيف ورافض"، وفق القناة الأمريكية.

وأعرب قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف فوتيل، في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي"، عن تأييده لمقترح ترمب بإنشاء مناطق آمنة داخل سوريا، إلا أنه أكد أن هذه المسألة "لن تكون سهلة".

وتتوقع المجلة الأمريكية أن يكون مقترح المناطق الآمنة ضمن خطة البنتاغون المقدمة للبيت الأبيض.

وأوعز ترمب إلى وزارة الدفاع، الشهر الماضي، عقب تسلم مهامه كرئيس للبلاد مباشرة، بالبدء بتنفيذ دراسة معمقة لخطة محاربة تنظيم الدولة والوصول إلى استنتاجات لدعمها بطريقة تسرع هزيمة التنظيم.

وخلال حملته الانتخابية، نهاية العام الماضي، تعهد ترمب بمحاربة تنظيم الدولة وهزيمته "بقوة وحزم".

كما دعا في مقابلة له مع قناة (سي إن إن) الأمريكية عام 2015، إلى "قصفهم (تنظيم الدولة) دون هوادة".

وتحدثت مصادر حكومية أمريكية أن ترمب يعتزم رفع الميزانية المخصصة للبنتاغون بمقدار 54 مليار دولار، عما كانت عليه العام الماضي، في خطوة منه لزيادة التعزيزات العسكرية لبلاده.

وطبقاً لموقع "غلوبال فاير باور" العسكري المتخصص، فقد أنفقت الولايات المتحدة عسكرياً أكثر من 11 دولة تليها في مجال الإنفاق العسكري عام 2015، حيث بلغت ميزانية الدفاع الوطني 581 ملياراً ذلك العام.