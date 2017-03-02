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سياسة|تركيا

تركيا تهدد بضرب وحدات كردية بعد تسليمها قرى للنظام السوري

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
2/3/2017

هدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بضرب مليشيات كردية بعد إعلانها تسليم قرى لقوات النظام السوري.

ونفى الوزير في تصريحات اليوم الخميس وجود أي اتفاق مع روسيا لتسليم قرى تسيطر عليها المعارضة للنظام السوري، لكنه قال إن بلاده اتفقت مع روسيا على ضرورة عدم اقتتال القوات السورية ومقاتلي المعارضة حول مدينة الباب.

وجاءت تصريحات أوغلو بعد إعلان قوات كردية متحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا الخميس أنها وافقت على تسليم قرى إلى الحكومة السورية بموجب اتفاق مع روسيا.

وتقع تلك القرى غربي مدينة منبج على خط التماس مع قوات المعارضة المدعومة من تركيا التي تشارك في عملية "درع الفرات" والتي سيطرت على مدينة الباب منذ أيام.

وكانت تلك القرى محورا للقتال في الأيام الأخيرة بين قوات المعارضة من ناحية ومجلس منبج العسكري المتحالف مع الولايات المتحدة من ناحية أخرى.

 وقال مكتب مجلس منبج الإعلامي في بيان "اتفقنا مع الجانب الروسي على تسليم القرى الواقعة على خط التماس مع درع الفرات والمحاذية لمنطقة الباب في الجبهة الغربية لمنبج لقوات حرس الحدود التابعة للدولة السورية التي ستقوم بمهام حماية الخط الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري ومناطق سيطرة الجيش التركي ودرع الفرات."

ومجلس منبج العسكري جزء من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تضم وحدات حماية الشعب الكردية. وقد انتزع السيطرة على المنطقة المحيطة بمنبج من تنظيم الدولة الإسلامية العام الماضي.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال هذا الأسبوع إن منبج هي المرحلة التالية من حملة أنقرة في شمال سوريا بعد انتزاع السيطرة على مدينة الباب القريبة الأسبوع الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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