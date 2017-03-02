البث الحي
سياسة

الجعفري: سوريا تحتفظ بحق الرد بالقوة على "التوغلات" التركية

2/3/2017

قال رئيس وفد النظام السوري في مفاوضات جينيف بشار الجعفري إن بلاده تحتفظ بحق الرد بالقوة على التوغلات التركية في أراضيها.

وأشار الجعفري، الذي كان يتحدث بعد اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى أن بلاده تعاملت منذ دخول القوات التركية إلى سوريا على أنه غزو عسكري.

وقال الجعفري إنه أكد لدي ميستورا ضرورة ألا يتعطل التقدم بمحادثات جنيف برفض الهيئة العليا للمفاوضات ضم مكافحة الإرهاب إلى الملفات المطروحة للنقاش.

وأوضح الجعفري أن الموقف لم يفاجئه لأن بعض أعضاء الهيئة ينتمون إلى ما وصفها بأنها "جماعات مسلحة إرهابية".

واتهم الجعفري المعارضة بأنها "تأخذ محادثات جنيف رهينة لمواقفها" بسبب ما تردد عن رفضها تشكيل وفد موحد، محملا إياها مسؤولية أي فشل محتمل للمفاوضات.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

بعد 28 عاما من الاحتلال.. أذربيجان تستعيد إقليم لاتشين (فيديو)

(الجزيرة)

هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)