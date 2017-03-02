الجعفري: سوريا تحتفظ بحق الرد بالقوة على "التوغلات" التركية

قال رئيس وفد النظام السوري في مفاوضات جينيف بشار الجعفري إن بلاده تحتفظ بحق الرد بالقوة على التوغلات التركية في أراضيها.

وأشار الجعفري، الذي كان يتحدث بعد اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى أن بلاده تعاملت منذ دخول القوات التركية إلى سوريا على أنه غزو عسكري.

وقال الجعفري إنه أكد لدي ميستورا ضرورة ألا يتعطل التقدم بمحادثات جنيف برفض الهيئة العليا للمفاوضات ضم مكافحة الإرهاب إلى الملفات المطروحة للنقاش.

وأوضح الجعفري أن الموقف لم يفاجئه لأن بعض أعضاء الهيئة ينتمون إلى ما وصفها بأنها "جماعات مسلحة إرهابية".

واتهم الجعفري المعارضة بأنها "تأخذ محادثات جنيف رهينة لمواقفها" بسبب ما تردد عن رفضها تشكيل وفد موحد، محملا إياها مسؤولية أي فشل محتمل للمفاوضات.