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سياسة|السودان

البشير يعين نائبه رئيسا للوزراء

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير
1/3/2017

عين الرئيس السوداني عمر حسن البشير نائبه الأول وحليفه بكري حسن صالح في منصب رئيس الوزراء الذي تم استحداثه مؤخرا.

وهذه هي المرة الأولى التي يصبح للسودان رئيس وزراء منذ أن وصل البشير إلى السلطة عام 1989.

وأبلغ إبراهيم محمود نائب زعيم حزب المؤتمر الوطني صحفيين الأربعاء أن اجتماع قيادة الحزب برئاسة الرئيس البشير أقر تعيين حسن صالح رئيسا للوزراء مع احتفاظه بمنصب النائب الأول للرئيس.

وأضاف أن صالح سيؤدي اليمين الدستورية الخميس ويبدأ على الفور مفاوضات لتشكيل مجلس وزراء جديد.

وجرى تعديل دستور السودان في ديسمبر كانون الأول لاستحداث منصب رئيس الوزراء وهو مطلب لأحزاب المعارضة التي شاركت في حوار وطني مع الحكومة بهدف توزيع بعض السلطات الواسعة للرئاسة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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