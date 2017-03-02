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سياسة|مصر

الإخوان: محمد عبد الرحمن يتعرض للتعذيب داخل محبسه

د. محمد عبد الرحمن المرسي القيادي بجماعة الإخوان بمصر
د. محمد عبد الرحمن المرسي القيادي بجماعة الإخوان بمصر
2/3/2017

حذرت جماعة الإخوان المسلمين من تعرض المسؤول البارز بها محمد عبد الرحمن المرسي لاعتداءات في محبسه سعيا لانتزاع اعترافات منه.

ويرأس المرسي اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن تسيير العمل في جماعة الإخوان عقب الانقلاب العسكري بسبب اعتقال العشرات من قيادات الجماعة.

وقالت الجماعة في بيان إن المرسي يتعرض مع ستة من قيادييها لما وصفته بـ"كم رهيب من الاعتداءات والضغوط النفسية والجسدية، سعيا لانتزاع اعترافات مزورة بجرائم مزيفة كتمهيد لتلفيق تهم تضعهم تحت طائلة أحكام ظالمة".

وأضافت الجماعة أن المرسي تم الزج به في سجن شديد الحراسة "وسط ظروف بالغة القسوة" داعية إلى تسليط الضوء على تلك الانتهاكات والتنديد بها.

وأشار البيان إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على المرسي وحده بل امتدت لتشمل العشرات من المختفين قسريا، آخرهم "ناصر الفراش" المستشار الإعلامي لباسم عودة وزير التموين في حكومة هشام قنديل.

وحملت الجماعة السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد عبد الرحمن وكافة المعتقلين والمختفين قسريا، مطالبة المنظمات والمؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بالتصدي للانتهاكات المتزايدة التي تتم بحق آلاف المعتقلين والمختفين قسريا في السجون المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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