الأمن المصري يقتل معارضا للانقلاب بمحافظة الجيزة

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الأمن المصرية قتلت معارضا للانقلاب في مصر الأربعاء.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن قتلت الشاب سامح محمد فرحات من قرية بني مجدول بمحافظة الجيزة أثناء عملية اعتقاله.

وتواجه مصر انتقادات حادة في ملف حقوق الإنسان خاصة بعد الانقلاب العسكري في يوليو تموز 2013 حيث سجلت مراكز حقوقية المئات من حالات القتل خارج إطار القانون كما وثق حالات إخفاء قسري خلال مراحل التحقيق في المقار الأمنية.

وتنوعت حالات القتل خارج إطار القانون بين قتل في أماكن الاحتجاز، والباقي استهداف عنيف وتصفيات جسدية، خلال اعتقال معارضي النظام وفي سيناء.