اغتيال نام يدفع ماليزيا لإلغاء إعفاء مواطني كوريا الشمالية من تأشيرة السفر

ألغت ماليزيا اتفاقا مع كوريا الشمالية يقضي بإعفاء الزائرين من تأشيرة الدخول وذلك عقب اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة برناما الماليزية الرسمية اليوم الخميس عن نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي أن ماليزيا ستلغي إعفاء مواطني كوريا الشمالية من تأشيرة السفر لدخول أراضيها اعتبارا من السادس من مارس/آذار الجاري.

وقال حميدي إنه سيتعين على الكوريين الشماليين الحصول على تأشيرة قبل دخول ماليزيا لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من مقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مطار كولالمبور باستخدام غاز سام للأعصاب.

وتقول كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن عملاء لنظام كوريا الشمالية اغتالوا نام.