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سياسة|ماليزيا

اغتيال نام يدفع ماليزيا لإلغاء إعفاء مواطني كوريا الشمالية من تأشيرة السفر

كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، أثناء محاولة إسعافه في مطار كوالالمبور
كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، أثناء محاولة إسعافه في مطار كوالالمبور
2/3/2017

ألغت ماليزيا اتفاقا مع كوريا الشمالية يقضي بإعفاء الزائرين من تأشيرة الدخول وذلك عقب اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة برناما الماليزية الرسمية اليوم الخميس عن نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي أن ماليزيا ستلغي إعفاء مواطني كوريا الشمالية من تأشيرة السفر لدخول أراضيها اعتبارا من السادس من مارس/آذار الجاري.

وقال حميدي إنه سيتعين على الكوريين الشماليين الحصول على تأشيرة قبل دخول ماليزيا لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من مقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في مطار كولالمبور باستخدام غاز سام للأعصاب.

وتقول كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن عملاء لنظام كوريا الشمالية اغتالوا نام.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر + رويترز
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