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سياسة|أمريكا

أزمة جديدة تواجه إدارة ترمب: وزير العدل أخفى اتصالات مع الروس

جيف سيشنز لدى أدائه القسم خلال جلسة التصديق على توليه منصب وزير العدل - أرشيفية
جيف سيشنز لدى أدائه القسم خلال جلسة التصديق على توليه منصب وزير العدل - أرشيفية
2/3/2017

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أزمة جديدة بعدما كشفت صحيفة واشنطن بوست عن اتصالات غير معلنة بين وزير العدل ومسؤولين روس.

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤولين بوزارة العدل الأمريكية أن وزير العدل جيف سيشنز تحدث مرتين العام الماضي مع السفير الروسي، وإنه لم يكشف عن الأمر عندما سئل خلال جلسة تأكيد توليه المنصب عن أي اتصالات بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب ومسؤولين روس.

وأضافت الصحيفة الأربعاء أن أحد هذين الاتصالين كان محادثة خاصة بين سيشنز والسفير الروسي سيرغي كيسلياك في سبتمبر/أيلول بمكتب سيشنز عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ أي في أوج ما يصفها مسؤولو مخابرات أمريكيون بأنها حملة روسية إلكترونية للتأثير في السباق الرئاسي للبيت الأبيض.

وأعلن أعضاء في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي أن اللجنة ستجري تحقيقا موسعا في اتصالات بين مسؤولين في حملة ترمب وروسيا.

ومن جانبها دعت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزير العدل جيف سيشنز للاستقالة بعدما أفاد تقرير الواشنطن بوست أنه لم يكشف عن محادثتين بينه وبين السفير الروسي في واشنطن.

وقالت بيلوسي في بيان الأربعاء: "الآن وبعدما حنث باليمين أمام الكونغرس بشأن اتصالاته مع الروس فإن المدعي العام (وزير العدل) يجب أن يستقيل".

وأضافت بيلوسي أن سيشنز "ليس مؤهلا ليكون أعلى مسؤول عن إنفاذ القانون في بلادنا وعليه الاستقالة".

وكانت اتصالات بين مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين والسفير الروسي في واشنطن أدت إلى استقالة فلين عندما أقر بانه ضلّل الادارة دون قصد بشأن فحوى تلك الاتصالات التي تناولت مسالة العقوبات الأمريكية على روسيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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