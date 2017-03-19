محكمة عسكرية تقضي بإعدام اثنين من تجار المخدرات في غزة

قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة (الأحد) بإعدام اثنين من تجار المخدرات في أول عقوبة من نوعها يصدرها القضاء الفلسطيني في قضية مخدرات.

وتنهال الماريغوانا والمسكنات على قطاع غزة، ما دفع مسؤولين من حماس إلى السعي لتشديد العقوبة على تهريب المخدرات.

ووفقا لعريضة الاتهام كان قد تم القبض على التاجرين وهما يهربان الماريغوانا والأفيون والترامادول عبر أنفاق على الحدود مع مصر.

وقالت المحكمة إن مثل هذه التصرفات تمثل تهديدا للأمن القومي الفلسطيني بما لها من أبعاد اقتصادية وسياسية.

وصدر حكم على أحد التاجرين بالإعدام رميا بالرصاص والآخر بالإعدام شنقا.