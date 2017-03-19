البث الحي
سياسة

محكمة عسكرية تقضي بإعدام اثنين من تجار المخدرات في غزة

إعدام اثنين من تجار المخدرات في أول عقوبة من نوعها يصدرها القضاء الفلسطيني
إعدام اثنين من تجار المخدرات في أول عقوبة من نوعها يصدرها القضاء الفلسطيني
19/3/2017

قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة (الأحد) بإعدام اثنين من تجار المخدرات في أول عقوبة من نوعها يصدرها القضاء الفلسطيني في قضية مخدرات.

وتنهال الماريغوانا والمسكنات على قطاع غزة، ما دفع مسؤولين من حماس إلى السعي لتشديد العقوبة على تهريب المخدرات.

ووفقا لعريضة الاتهام كان قد تم القبض على التاجرين وهما يهربان الماريغوانا والأفيون والترامادول عبر أنفاق على الحدود مع مصر.

وقالت المحكمة إن مثل هذه التصرفات تمثل تهديدا للأمن القومي الفلسطيني بما لها من أبعاد اقتصادية وسياسية.

وصدر حكم على أحد التاجرين بالإعدام رميا بالرصاص والآخر بالإعدام شنقا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)