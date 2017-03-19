صحيفة: ترمب أرسل مبعوثا يهوديا لبحث السلام بين إسرائيل وفلسطين

كشفت صحيفة "جويش كرونيكل" الأسبوعية البريطانية فى عددها الأخير النقاب عن شخصية غيسون غرينبلات المبعوث الشخصي للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية.

وكان غرينبلات قد قام بجولة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية التقى خلالها فى القدس برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إضافة إلى مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين آخرين.

وذكرت الصحيفة التي تصدر عن الجالية اليهودية فى المملكة المتحدة أن غرينبلات يهودي متدين (أرثوذكسي) عمل كمحام شخصي لترمب لسنوات عديدة، وأنه التقى نتنياهو فى القدس مساء الاثنين الماضي في اجتماع استغرق نحو 5 ساعات، تم خلاله إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي على خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإطلاق سياستها الجديدة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة- التي تعد من أقدم الصحف الأسبوعية البريطانية- إلى أن الاجتماع بين نتنياهو غرينبلات انتهى بإصدار بيان مشترك تم خلاله التعبير عن الالتزام الأمريكي المعتاد بأمن إسرائيل، إضافة إلى إشارة غامضة لموضوع المستوطنات حيث جاء في البيان أن "الجانبين استمرا فى مناقشات تتعلق ببناء المستوطنات على أمل تطبيق اقتراب من شأنه التماشي مع هدف دفع السلام والاستقرار".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في القدس قولها إن نتنياهو اتفق مع مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة ترمب على أن إسرائيل سوف تتوقف عن تنفيذ أية أعمال بناء رئيسية للمستوطنات أو المضي قدما فى إصدار تشريع لضم أجزاء في الضفة الغربية في الوقت الحالي، بينما يستمر مسؤولون رفيعو المستوى في إسرائيل والولايات المتحدة في العمل على إطار لمبادرة سلام إقليمية من المتوقع أن تضم أيضا مصر والأردن وربما السعودية.

وكان غيسون غرينبلات المبعوث الشخصي لترمب لشؤون المفاوضات الدولية قد التقى الثلاثاء محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن غرينبلات قوله في تغريدة نشرها مساء الثلاثاء على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقائي مع عباس كان إيجابيا وبعيد المدى" وأنهما ناقشا التوصل إلى صفقة سلام والتوقف عن التحريض وبناء قدرات قوى الأمن الفلسطينية، فيما قال عباس في تصريحات لصحيفة الوطن القطرية نشرتها الخميس الماضي إن غرينبلات لم يأت لرام الله لتقديم مقترحات، ولكن ليستمع أكثر لوجهة النظر الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع في رام الله بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المفاوضات الدولية غيسون غرينبلات في رام الله استغرق ساعة ونصف الساعة ولم يصدر بيان مشترك عن الجانبين عقب الاجتماع.