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سياسة|لبنان

شاهد: مظاهرات في لبنان احتجاجا على فرض ضرائب جديدة

19/3/2017

تظاهر لبنانيون وسط العاصمة بيروت احتجاجا على فرض مزيد من الضّرائب بهدف تمويل زيادات في رواتب ومخصصات العاملين في القطاع العام بأثر رجعي.

وكانت اللجان النيابية المكلفة بدراسة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، قررت تمويل الزيادات من خلال فرض عدد من الضرائب والرسوم الجديدة منها رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المئة إلى 11 في المئة.

وأدى فرض الضرائب إلى استياء العديد من الشرائح الاجتماعية، ويقولون إن القانون سيلحق بهم أضرارا.

ولم يقر المجلس النيابي اللبناني مشروع القانون في آخر جلسة له كانت مقررة لهذا الشأن، بسبب خلاف في وجهات النظر بين النواب على بنود تمويل السلسلة.

وشهد لبنان خلال الأيام الماضية عدة اعتصامات رفضا لتمويل سلسلة الرتب والرواتب من خلال فرض ضرائب جديدة.

المصدر : وكالات
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