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سياسة|ألمانيا

شاهد: متطرفون ألمان ينصبون صلبانا عملاقة لمنع إنشاء مسجد

19/3/2017

نصب متشددون يمينيون في ألمانيا صلبانا خشبية عملاقة في محاولة لمنع إنشاء مسجد في مدينة إرفوت الألمانية.

ونشرت مجموعة "مواطنون من أجل إرفورت" اليمينية المتشددة تسجيلا مصورا على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوضح أفراد المجموعة وهم ينصبون 10 صلبان خشبية عملاقة.

ويحظى المسجد بموافقة السلطات المحلية من أجل عملية التشييد إلا أن الأحزاب اليمينية في المدينة تعارض الأمر بشدة.

وأفادت تقارير إخبارية أن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، اليميني طالب بإجراء استفتاء محلي بشأن بناء المسجد، إلا أن سلطات الحي التي وافقت على تنفيذ المشروع رفضت هذا الطلب.

وأعلن المكتب الإعلامي لإدارة المدينة أن الطريق الوحيد لحل الأزمة يتمثل في المفاوضات مع السكان المحليين.

وفي بيان مشترك، أدانت كنيستان في منطقة " تورينغن" الاحتجاجات وإساءة استعمال الصليب كـ"علامة للمعركة".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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