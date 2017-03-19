شاهد: لقطات تحبس الأنفاس من داخل حافلة حوصرت بالفيضانات

تمكن راكب حافلة في بيرو من تسجيل لحظات مخيفة عندما واجهت مياه الفيضانات القوية التي تغرق البلاد منذ نهاية العام الماضي.

وأظهر التسجيل مياه الفيضانات العارمة وهي تقترب بسرعة من الحافلة وتحاصرها وسط صراخ الركاب.

وقتل أكثر من 70 شخصا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي تضرب بيرو منذ ديسمبر/كانون أول الماضي.

وتضرر أكثر من نصف مليون شخص من أسوأ فيضانات تضرب البلاد منذ عقود، وفقد أكثر من 70 ألف شخص ممتلكاتهم.

وحذرت السلطات من المزيد من الفيضانات في العاصمة ليما مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تزايدت جراء ظاهرة النينو المناخية.

وتتسبب ظاهرة النينو في تغيرات مناخية شديدة تتراوح ما بين هطول الأمطار الغزيرة في مناطق وحدوث جفاف شديد في مناطق أخرى.

ويفسر العلماء الظاهرة بأنها نتيجة لوجود تيار دافئ قادم من المحيط الهادئ باتجاه قارة أمريكا الجنوبية.

وشهدت القارة ظاهرة النينو من قبل في أعوام 1982 – 1983 و1997-1998.