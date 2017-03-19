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سياسة

شاهد: قذيفة تكذب مراسلة التليفزيون السوري على الهواء

19/3/2017

يقولون إن الكذب ليس له قدم يقف عليها وإن الحقيقة لا بد أن تظهر مهما طال إخفاؤها، وفي فيديو تداوله نشطاء جاءت الحقيقة كالقذيفة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من قناة الإخبارية السورية التابعة للنظام يسأل فيه المذيع المراسلة عن صحة ما يقال بأن هناك معارك عنيفة في دمشق.

وأجابت المراسلة بأن تلك إشاعات عادة ما تصاحب "إنجازات الجيش السوري" على حد قولها ولم تكد تنهي جملتها حتى دوى صوت قذيفة بوضوح.

وعلق نشطاء على الفيديو المتداول بالمثل الشهير " الكذب ملوش رجلين".

وتخوض الفصائل المقاتلة وأبرزها جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) معارك عنيفة ضد قوات النظام السوري على أطراف حي العباسيين في وسط دمشق، بعدما تمكن عناصرها من التسلل من حي جوبر المجاور إثر هجوم مباغت.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن الفصائل المقاتلة في دمشق انتقلت (الأحد) إلى موقع "هجومي" مع محاولاتها المتكررة التقدم إلى وسط العاصمة.

وأفاد المرصد بعد ظهر الأحد بأن مقاتلين من "الفصائل المقاتلة وهيئة تحرير الشام، ائتلاف فصائل أبرزها جبهة فتح الشام، تمكنوا من التسلل والوصول إلى كراجات العباسيين" وهي عبارة عن موقف للسيارات والحافلات على أطراف الحي الواقع في وسط دمشق، ويحاذيه حي جوبر من جهة الشرق.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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