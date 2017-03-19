شاهد: قتال للسيطرة على جامع النوري معقل البغدادي

أطلقت مروحيات تابعة للجيش العراقي صواريخها ونيرانها على مواقع لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" في المدينة القديمة بالموصل(الأحد).

واقتربت القوات الحكومية على الأرض من جامع الموصل الكبير (جامع النوري) الذي يمثل مكسبا استراتيجيا له دلالة رمزية.

وتجاوزت قوات الشرطة الاتحادية في تقدمها محطة القطارات في غرب الموصل لتقترب أكثر من الجامع الكبير.

وقال قيادي بالشرطة إنهم اقتربوا جدا من بسط السيطرة عليه.

وفر السكان من المنطقة وهم يحملون أمتعتهم ويشقون طريقهم عبر المباني المدمرة بينما تدوي أصوات القذائف وإطلاق النار من خلفهم، ومعظمهم من النساء والأطفال.

وقال اللواء حيدر ضرغام للصحفيين في قاعدة متقدمة إن القوات تتقدم بالرغم من سوء الأحوال الجوية.

ودخلت معركة استعادة المعقل الأخير "لتنظيم الدولة" في العراق شهرها السادس.

واستعادت قوات الحكومة العراقية مدعومة بمستشارين أمريكيين ونيران المدفعية والدعم الجوي الأمريكي شرقي مدينة الموصل ونصف غربها وتركز الآن على بسط السيطرة على المدينة القديمة.

واستهدف القتال في الآونة الأخيرة جامع النوري الذي شيد قبل مئات السنين بمئذنته المائلة الشهيرة.

ومن شأن السيطرة على الجامع توجيه ضربة "لتنظيم الدولة" حيث أعلن منه أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم قيام دولة خلافة في يوليو/تموز 2014 بعد أن سيطر عناصر التنظيم على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا.

ويقدر مسؤولون أمريكيون أنه لا يزال هناك نحو 2000 من عناصر "تنظيم الدولة الإسلامية" داخل ثاني أكبر المدن العراقية ويقاومون باستخدام قذائف المورتر والقناصة وتفجيرات السيارات الملغومة في مواقع الجيش.

ولا يزال علم "تنظيم الدولة الإسلامية" يرفرف من مئذنة الجامع الكبير حتى اليوم (الأحد).