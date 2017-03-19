تعليق الدراسة في محافظات سعودية لسوء الأحوال الجوية

أعلنت عدد من المحافظات السعودية شمال ووسط وشرقي المملكة تعليق الدراسة فيها اليوم الأحد بسبب الأحوال الجوية

وموجة الغبار التي تشهدها البلاد، فيما أعلنت وزارة الصحة رفع جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين بهذه الأحوال الجوية.

وأطلق خبراء في المناخ على الحالة الجوية التي تتعرض لها السعودية اسم "عاصفة مدار".

وأعلنت محافظات القريات وتبوك وحائل (شمال)، والجوف (شمال غرب)، وحفر الباطن (شرق) والمجمعة والقصيم (وسط) تعليق الدراسة في جميع مدارسها اليوم الأحد بسبب الأحوال الجوية وموجة الغبار التي تشهدها البلاد، حسب قناة "لإخبارية" السعودية الرسمية.

بدورها، قالت وكالة الأنباء السعودية إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية أعلنت أيضاً عن تعليق الدراسة الأحد في جميع مدارس المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين من موجة الغبار والأمطار المصاحبة لـ"عاصفة مدار".

كانت مديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض دعت المواطنين والمقيمين، السبت، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على الأجواء، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في الرياض الرائد محمد الحمادي إنه يتوقع أن تتأثر منطقة الرياض اعتبارًا من السبت حتى الاثنين بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ويتوقع هطول أمطار رعدية.