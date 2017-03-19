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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: يجب على ألمانيا أن تدفع لأمريكا للدفاع عنها

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألماني أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي في واشنطن
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألماني أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي في واشنطن
19/3/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن ألمانيا مدينة لحلف شمال الأطلسي "بمبالغ طائلة" وأن على برلين أن تدفع للولايات المتحدة المزيد للدفاع عنها.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي غداة لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في واشنطن.

وكتب ترمب على تويتر "ألمانيا مدينة بمبالغ طائلة لحلف الأطلسي ويفترض أن تتسلم الولايات المتحدة مبالغ أكبر من أجل الدفاع القوي والمكلف جدا الذي توفره لألمانيا".

ولم يظهر الزعيمان، خلال لقائهما الجمعة اتفاقا على عدد من المسائل العالقة، بينها حلف شمال الأطلسي والنفقات الدفاعية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه الجمعة، طالب ترمب شركاء الولايات المتحدة في الحلف بدفع "مبالغ طائلة (هم مدينون بها) من أعوام سابقة".

وألح ترمب على ضرورة أن يدفع أعضاء الحلف "حصتهم العادلة في مجال الدفاع".

من ناحيتها، أكدت ميركل أن ألمانيا ستزيد نفقاتها الدفاعية للوصول إلى هدف 2% من إجمالي الناتج الداخلي الذي اتفق عليه أعضاء الحلف في السابق.

وندد ترمب كذلك بطريقة تعاطي الإعلام مع لقائه بميركل، قائلا عبر تويتر "رغم ما سمعتموه من أخبار كاذبة، كان لقائي بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رائعا".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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