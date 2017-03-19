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سياسة

تركيا: ألمانيا تدعم فتح الله غولن وحركته

19/3/2017

قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي إن شكوك ألمانيا بشأن دور حركة فتح الله غولن في محاولة انقلاب العام الماضي دليل على دعم برلين لغولن وحركته.

يأتي ذلك بعد أن قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية الألماني برونو كال في مقابلة مع مجلة دير شبيغل إن الحكومة التركية لم تستطع إقناع جهازه بأن فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، كان وراء محاولة الانقلاب.

ونقلت الصحيفة عن برونو كال قوله "حاولت تركيا إقناعنا بذلك على كل المستويات لكنها لم تنجح بعد".

واعتبر كالين أن هذه التصريحات دليل على أن برلين تدعم غولن وحركته كما تدعم حزب العمال الكردستاني.

وأضاف قالين إن ألمانيا تفعل ذلك من أجل استخدامهم كأدوات ضد تركيا.

وتفاقم الخلاف الدبلوماسي بين ألمانيا وتركيا بعد أن منعت السلطات الألمانية وزراء أتراكا من حضور تجمعات للأتراك المغتربين قبيل استفتاء الشهر المقبل بدعوى مخاوف أمنية.

المصدر : رويترز
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