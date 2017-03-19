أمريكا تحقق في تسريب وثائق من المخابرات لويكيليكس

وسعت السلطات الأمريكية تحقيقا تجريه بشأن موقع ويكيليكس ليشمل تسريب وثائق خاصة بوكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه).

ونقلت تقارير إخبارية عن مصادر لم تسمها قولها إن ممثلين للادعاء الاتحادي في مدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا الأمريكية وسعوا تحقيقا تجريه هيئة محلفين كبرى منذ فترة طويلة بشأن موقع التسريبات.

وقال المصدر إن هذا التحقيق يُركز على الشخص الذي سرب لويكيليكس أوصاف ومعلومات فنية بشأن الأساليب والأدوات التي تستخدمها وكالة المخابرات الأمريكية للتنصت على أهداف للمخابرات.

ولم تدل الوكالات الأمريكية إلا بتعليقات عامة غامضة بشأن أحدث ما كشفه ويكيليكس؛ ولكن مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون المطلعين على التحقيق قالوا في أعقاب التسريبات إنه تركز على ما إذا كان متعاقد مع المخابرات مسؤولا عنها.

وقالوا إن المحققين لا يعتقدون في هذه المرحلة بتورط روسيا أو حكومة أجنبية أخرى.

وأكد مسؤولون أمريكيون إن المدعين الذين يتخذون من الإسكندرية مقرا لهم يجرون تحقيقا من خلال هيئة محلفين اتحادية بشأن ويكيليكس ومصادره. وأُعلنت بعض وثائق المحكمة بشأن عناصر التحقيق.

وامتنعت وزارة العدل الأمريكية عن التعليق وكذلك متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي لم تؤكد علانية صحة المادة التي نشرها ويكيليكس.

وقال ويكيليكس إن المادة التي نشرها تشمل آلاف الصفحات من مناقشات داخلية لوكالة المخابرات الأمريكية عن أساليب الاختراق الإلكتروني، واستخدام منتجات شعبية مثل آيفون لأبل وأجهزة أندرويد لغوغل وأجهزة تلفزيونات سامسونغ إلكترونيكس للتجسس على الناس.

وقال جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس إن موقعه سيتيح لشركات التكنولوجيا الاطلاع على الوسائل التي تستخدمها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عمليات التسلل الإلكتروني لتتمكن الشركات من إصلاح الخلل في البرمجيات الإلكترونية.