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أردوغان: الصحافي الألماني المسجون "عميل إرهابي"

الرئيس التركي أردوغان يحيي الجمهور لدى وصوله لحضور حفل في إسطنبول
الرئيس التركي أردوغان يحيي الجمهور لدى وصوله لحضور حفل في إسطنبول
19/3/2017

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد) صحافيا ألمانيا من أصل تركي تحتجزه أنقرة بأنه عميل إرهابي.

وأضاف "حمدا لله أنه اعتقل".

ومن المرجح أن تزيد تلك التصريحات من حالة عدم الارتياح في برلين إزاء الواقعة.

وقال أردوغان الذي كان يتحدث في اجتماع لمؤسسة إسلامية في إسطنبول إن الصحافي دينيز يوجيل من صحيفة دي فيلت الألمانية سيحاكم أمام القضاء التركي المستقل.

واعتقلت السلطات يوجيل الذي يحمل الجنسيتين التركية والألمانية الشهر الماضي في اتهامات بنشر دعاية مؤيدة لمنظمة إرهابية والتحريض على العنف.

واعتقل في بادئ الأمر بعد أن كتب عن رسائل بالبريد الالكتروني تردد أن متسللا يساريا حصل عليها من الحساب الشخصي لبراءت ألبيرق وزير الطاقة التركي وزوج ابنه أردوغان.

وهو أول صحافي ألماني يعتقل في إطار حملة تركية في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/تموز كثيرا ما استهدفت الإعلام.

وقالت برلين إن زعما منفصلا بأن يوجيل جاسوس لحساب ألمانيا "لا أساس له من الصحة".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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