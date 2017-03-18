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سياسة|فرنسا

شاهد : مقتل رجل حاول انتزاع سلاح جندي في فرنسا

18/3/2017

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن قوات الأمن في مطار أورلي جنوب باريس قتلت السبت رجلا بعدما استولى على سلاح أحد العسكريين.

وقالت الشرطة إن شرطيا أصيب بالرصاص في واقعة أخرى إلى الشمال من العاصمة الفرنسية.

 وقال مصدر بالشرطة الفرنسية إن الرجل الذي أطلق النار على الشرطة في شمال باريس هو نفسه المهاجم في مطار أورلي .

وأضاف المصدر أن الرجل المعني في واقعتي باريس "مسلم متطرف" معروف لدى الأجهزة الأمنية.

وقال بيير هنري برانديه المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تجري عملية بحث عن متفجرات في المطار للتأكد من أن القتيل لم يكن يضع حزاما ناسفا.

وقالت سلطات الطيران المدني إن حركة النقل الجوي توقفت بالكامل.

كما تم تعليق رحلات الطيران بمطار أورلي وتم توجيه بعض الرحلات لمطار شارل ديغول شمالي العاصمة الفرنسية باريس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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