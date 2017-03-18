شاهد: عراقيون يفرون من الموصل مع جثامين ذويهم

قافلة العربات الخشبية كانت تتقدم بهدوء من على تلة تقع قرب الموصل وهي مغطاة ببطانيات زاهية اللون، ولم يعرف ما تنقله إلا عندما برزت قدم طفل من تحت بطانية على إحدى العربات.

ليتبين أنها تنقل جثث عراقيين قتلوا في قصف قرب الموصل.

وقال زياد خلف، إن غارة جوية مطلع الأسبوع الجاري استهدفت مقاتلي "تنظيم الدولة في غرب الموصل، وقتلت 21 من أفراد أسرته".

وأوضح "سحبناهم من تحت الأنقاض، كانوا 21 فردا، بينهم نساء وأطفال ورضيع يبلغ ستة أشهر من العمر".

وتتقدم العربات المتهالكة على طريق موحلة تحت سماء رمادية.

وبرزت أقدام لجثث أخرى من تحت البطانيات في عربات أخرى، بعض هذه الأقدام مغطاة بالغبار، وبعضها الآخر يرتدي جوارب، وأخرى مصابة بجروح بليغة، أما جثة الطفلة الصغيرة التي ظهرت كاملة فكانت مصابة بجرح عميق يمتد من خدها إلى أذنها، ويرجح أن يكون هو سبب مقتلها.

وتواصل القوات العراقية بدعم من طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن التقدم داخل مدينة الموصل لإخراج تنظيم الدولة منها.

وخرج آلاف العراقيين من غرب الموصل اليوم السبت خلال فترة هدوء في المعارك العنيفة التي تدور في أحياء حول المدينة القديمة المكتظة بالسكان حيث تواجه القوات العراقية مقاومة شرسة من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد خمسة أشهر من المعارك لاستعادة السيطرة على آخر معقل كبير للدولة الإسلامية في العراق سيطرت القوات الحكومية على الشطر الشرقي من الموصل ونصف الشطر الغربي وتركز حاليا على السيطرة على المدينة القديمة ومسجد النوري الاستراتيجي.

ومع دخول المعارك إلى الأزقة الضيقة المكتظة في الغرب بدأ المزيد من السكان في الفرار من المناطق المحررة التي شح فيها الغذاء والماء فضلا عن هشاشة الوضع الأمني مع تعرض المنازل عادة للقصف.

وقال أحد السكان في حي باب الجديد طلب عدم ذكر اسمه لأن أقاربه ما زالوا داخل الموصل "نحن محاصرون منذ 25 يوما. لا ماء ولا غذاء. سيموت الجميع وسيضطرون لسحبنا من تحت الأنقاض."

وسارت عائلات تضم عجائز وأطفالا عبر شوارع غرب الموصل الموحلة بجانب مبان تحمل أثار الرصاص وتفجيرات القنابل. وقال البعض إنهم لم يتناولوا طعاما منذ أسابيع تقريبا وسارعوا لتلقي الإمدادات التي أعطتها لهم وكالات إغاثة محلية.

وقال ساكن آخر "الوضع فظيع للغاية. الدولة الإسلامية دمرتنا. ليس هناك طعام ولا خبز. ليس هناك شيء على الإطلاق."

ويعتقد أن ما يصل إلى 600 ألف مدني لا يزالون داخل المدينة مع المسلحين.

وفصلت القوات العراقية الموصل عن باقي المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. لكن حتى في المناطق المحررة يفضل الكثيرون مغادرة المدينة وسط قتال عنيف.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة فقد نزح نحو 255 ألف شخص من الموصل والمناطق المحيطة بها منذ أكتوبر/تشرين الأول بما يشمل 100 ألف منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة على غرب المدينة في 19 من فبراير/شباط.

وشهد الأسبوع الماضي أعلى معدل للنزوح بخروج 32 ألفا في الفترة بين 12 و 15 مارس آذار.

وعرقلت الأمطار الغزيرة والسحب هذا الأسبوع وجود غطاء جوي، ما أبطأ من تقدم قوات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع التي تعزز مواقعها حول المدينة القديمة ومسجد النوري.

وسيمثل سقوط الموصل ضربة كبرى للدولة الإسلامية التي استخدم زعيمها أبو بكر البغدادي منبر مسجد النوري لإعلان "خلافة" تمتد على أجزاء في العراق وسوريا في 2014.

ويقدر مسؤولون أمريكيون أن نحو ألفي مقاتل لا يزالون داخل المدينة. لكن حتى بعد تحرير الموصل فهناك مخاطر من أن المسلحين سيعودون لأساليب حرب العصابات والتفجيرات التي استخدموها من قبل.