شاهد: تهجير السوريين من حي الوعر في حمص

بدأت الدفعة الأولى من مهجري حي الوعر وعائلاتهم في الخروج من آخر معقل للمعارضة بمدينة حمص السورية السبت بموجب اتفاق مع الحكومة يتوقع أن يكون الأكبر من نوعه.

وغادرت أول حافلتين لنقل مقاتلي المعارضة وعائلاتهم حي الوعر في الصباح باتجاه مناطق أخرى تحت سيطرة المعارضة شمال شرقي مدينة حلب.

وكانت المعارضة المسلحة وقوات النظام توصلا قبل أيام إلى اتفاق برعاية وضمانة روسية من عدة بنود، أبرزها خروج المعارضة من الحي باتجاه ريف حمص الشمالي أو إدلب أو جرابلس بريف حلب، وسيتم تنفيذ الاتفاق خلال فترة شهرين.

وقال مراسل الجزيرة إن الدفعة تضم أكثر من ثلاثمئة عائلة يشكل مجموعها ما بين 1300 و1500 شخص، وإن معظم المهجرين في هذ الدفعة هم من النساء والأطفال والمرضى والجرحى، بالإضافة إلى 150 مقاتلا من المعارضة المسلحة.

من ناحية أخرى، قال طلال البرازي محافظ حمص لرويترز إن نحو 1500 شخص سيتوجهون إلى ريف حلب اليوم السبت بينهم 400 مقاتل على الأقل.

وأضاف أن القوات الروسية والسورية تشرف على الإجلاء وأن مغادرة مقاتلي المعارضة بالكامل لحي الوعر ستستغرق نحو ستة أسابيع.

وتزداد مساعي حكومة الرئيس بشار الأسد للضغط على المناطق المحاصرة الواقعة تحت سيطرة المعارضة للاستسلام وقبول ما تطلق عليه "اتفاقات المصالحة" التي تتضمن مغادرة المقاتلين إلى شمال سوريا.

ووصفت الحكومة السورية هذه الاتفاقات بأنها وسيلة جيدة لكي تقترب البلاد بشكل أكبر من السلام بعد صراع دائر منذ ست سنوات؛ ولكن المعارضة تصف هذه الاتفاقات بأنها وسيلة لإرغام المعارضين للأسد على النزوح بعد سنوات من القصف والحصار.