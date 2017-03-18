شاهد: ترمب يرفض مصافحة ميركل في البيت الأبيض

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجدل مجددا بعد رفضه مصافحة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الجمعة) خلال استقباله لها في المكتب البيضاوي

على غير عادته خلال مقابلاته مع الرؤساء والقادة منذ تنصيبه في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتفادى ترمب الرد على صحفيين سألوا عما إذا كان الزعيمان سيتصافحان، وسألت ميركل الرئيس الأمريكي وهي تبتسم "هل تريد أن نتصافح"؟ غير أن الحاضرين لاحظوا أن ترمب أشاح بوجهه عن المستشارة الألمانية عندما كانت بصدد استفساره.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي لفت الأنظار بتصرفاته غير المعتادة أثناء مصافحة ضيوفه، وأبرزها مصافحة طويلة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وكذلك مصافحته لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال استقبالهم في البيت الأبيض.

والتقى ترمب المستشارة أنغيلا ميركل في واشنطن، لكن التوتر كان جليا والخلافات واضحة، خصوصا في عدد من الملفات.