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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: أمريكي يوثق لحظة مقتله على يد الشرطة

18/3/2017

وثق مواطن أمريكي من أصول أفريقية لحظة مقتله على يد الشرطة الأمريكية في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وبث "رودني جيمس هيس" 36 عاما، مقتله على يد شرطي خلال إيقافه لفحص رخصة القيادة يوم الخميس الماضي في ولاية تنيسي الأمريكية.

وقال مكتب تحقيق الولاية لقناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إن "هيس" حاول إصابة الشرطي "مرتين على الأقل" بسيارته قبل إطلاق النار عليه.

وكان "هيس" في زيارة لأمه خلال إطلاق النار عليه، ويظهر في الفيديو وهو يقول للشرطي إنه يريد التحدث إلى "القائد الأعلى" قبل أن يسمع طلقات نارية تخترق الزجاج الأمامي لسيارته.

وكانت خطيبته تشاهد الواقعة على فيسبوك وهي عاجزة لا تستطيع فعل شيء له.

وعقب إطلاق النار، سقط الهاتف في الأرض وسمع صوت رنين لكن من دون مجيب.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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