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سياسة|الولايات المتحدة

سرقة كمبيوتر موظف بجهاز الخدمة السرية الأمريكي

17/3/2017

قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إن جهاز كمبيوتر محمولا سُرق من سيارة موظف بالجهاز في مدينة نيويورك.

وذكرت محطة تلفزيون إيه.بي.سي نيوز نقلا عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون إن الجهاز يحتوي على مخططات لبرج ترمب وتفاصيل عن التحقيق الجنائي في استخدام هيلاري كلينتون خادما خاصا للبريد الالكتروني ومعلومات أخرى مرتبطة بالأمن القومي بالإضافة إلى ملفات هامة عن البابا فرنسيس.

إلا أن الجهاز قال إن مثل تلك الأجهزة التي يمنحها الجهاز لموظفيه تتضمن عدة مستويات من الحماية وغير مسموح بأن تحتوي على معلومات سرية.

وقالت صحيفة نيويورك ديلي نيوز نقلا عن مصادر بالشرطة إن أشياء أخرى سرقت مع الجهاز، ومن بينها عملات معدنية وحقيبة سوداء عليها شعار الخدمة السرية، عثر عليها في وقت لاحق.

وذكرت الصحيفة أن الموظف أبلغ المحققين أنه على الرغم من عدم وجود أي معلومات متعلقة بالبيت الأبيض أو زعماء أجانب مخزنة بجهاز الكمبيوتر إلا أن معرفة المعلومات التي يحتوي عليها قد تشكل تهديدا للأمن القومي.

المصدر : رويترز
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