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سياسة

العثماني: تعييني رئيسا للحكومة فاجأني ومسؤولية ثقيلة

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية المكلف
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية المكلف
18/3/2017

أعرب رئيس الحكومة المغربية المكلف سعد الدين العثماني عن تفاجئه بتعيينه لهذه المهمة، خلفا لعبد الإله بنكيران.

معتبرا أن "هذا القرار جاء في ظرف سياسي دقيق تمر به البلاد".

جاء ذلك في تصريح لوسائل الإعلام، السبت، قبيل بدء اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (برلمان الحزب) بمنطقة المعمورة قرب العاصمة الرباط.

ويعقد "العدالة والتنمية" اجتماعه الاستثنائي، لمناقشة قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس تعيين العثماني، رئيسا مكلفا بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لبنكيران بعد خمسة شهور من تعثر مهمة الأخير.

واعتبر العثماني أن تعيينه "تشريف ملكي ومسؤولية ثقيلة في ظرف سياسي دقيق وتطلعات كبيرة من الجميع، لذلك تحتاج إلى تفكير عميق".

وقال رئيس الحكومة المكلف "إن هذه مسؤولية جسيمة في لحظة دقيقة سأتعامل معها بكل مسؤولية؛ استحضارا لثوابت الوطن ومصلحته".

وكشف أنه "لحد الآن ليس هناك فكرة عن تاريخ بدء مشاوراته لتشكيل الحكومة، ولا عن منهجيتها".

وأوضح العثماني، أن "من مهام اجتماع اليوم هو التفكير والنقاش الجماعي في التطورات الحاصلة بالبلاد".

من جانبه، عبّر بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عن دعمه ومساندته للعثماني، قائلا "سأدعمه بكل ما أستطيع".

وأشار بنكيران، إلى أن "الحكومة بالنسبة له انتهت".

يشار إلى أن العثماني، يشغل رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية بالحزب، ويعقد بشكل عادي مرة في السنة، كما يعقد استثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المصدر : الأناضول + رويترز
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