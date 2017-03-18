البيت الأبيض يعتذر لبريطانيا عن اتهامها بالتجسس على ترمب

قدم البيت الأبيض اعتذار رسميا لبريطانيا بعد أن ألمح المتحدث باسمه إلى تورط المخابرات البريطانية في التنصت على دونالد ترمب.

وجاء الاعتذار في اتصال هاتفي بين الجنرال هيربيرت رايموند ماكماستر، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، ونظيره البريطاني مارك غرانت.

كما اتصل المتحدث شون سبايسر بالسفير البريطاني في واشنطن كيم داروش لتهدئة الغضب البريطاني الذي أحدثته هذه التصريحات.

وفي لندن، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن لندن تلقت ضمانات من واشنطن بألا تتكرر مثل هذه المزاعم.

ونفى مقر الاتصالات الحكومية البريطاني في بيان نادر ما أورده البيت الأبيض استنادا إلى محطة فوكس نيوز الأمريكية من أنه ساعد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في التنصت على دونالد ترمب بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي.

ووصف المقر تلك الاتهامات بأنها تدعو للسخرية.

وكانت تصريحات شون سبايسر قد تسببت في توتر نادر بين البلدين، عندما استندت على اتهامات ساقها محلل بمحطة فوكس نيوز الأمريكية بشأن مساعدة وكالة الاستخبارات البريطانية الرئيس أوباما في التنصت على حملة ترمب.

ونقل سبايسر في تصريحاته عن القاضي أندرو نابوليتانو، خلال مقابلة له على قناة فوكس نيوز قوله إن "ثلاثة مصادر استخباراتية أخبرت قناة فوكس نيوز بأن الرئيس أوباما تجاوز تسلسل القيادة، حيث لم يستخدم وكالة الأمن القومي و"سي آي إيه" أو "إف بي آي" أو وزارة العدل، بل استخدم وكالة الاستخبارات البريطانية، حيث طلب منها شخصان أن الرئيس (أوباما) يريد الحصول على سجلات محادثات ترمب المرشح وترمب الرئيس المنتخب وأنه يريد الحصول على هذه السجلات دون أن يكون هناك ما يشير إلى وجود بصمة أمريكية في ذلك".