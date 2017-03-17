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سياسة|الولايات المتحدة

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق حصل على 50 ألف دولار من شركات روسية

ترمب عيّن فلين مستشارا لشؤون الأمن القومي
ترمب عيّن فلين مستشارا لشؤون الأمن القومي
17/3/2017

كشفت وثائق نشرها الكونغرس أنّ مستشار الأمن القومي في الأيام الأولى لحكم ترمب قبض أكثر من 50 ألف دولار من ثلاث شركات روسية.

وجاء بالوثائق التي نشرها الكونغرس الأمريكي الخميس أنّ الجنرال مايكل فلين، مستشار الأمن القومي في الأيام الأولى لحكم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبض أكثر من 50 ألف دولار في 2015 من ثلاث شركات روسية أو مرتبطة بروسيا.

وكان فلين الذي عيّنه ترمب مستشارا لشؤون الأمن القومي، أجبر على الاستقالة في 13 فبراير/ شباط  على خلفية اتهامه بإجراء اتصالات مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك، أحدها في اليوم الذي أعلن فيه الرئيس السابق باراك أوباما طرد 35 دبلوماسيا روسيا.

وبحسب الوثائق التي نشرها الكونغرس فإن الجنرال فلين، المدير السابق للاستخبارات العسكرية في عهد أوباما، قبض 33 ألفا و750 دولارا مقابل مشاركته في ديسمبر/ كانون الأول 2015 في حفل لمناسبة ذكرى تأسيس قناة روسيا اليوم التلفزيونية الحكومية، ولم تكن هذه المشاركة سرّية، لكن ما لم يكن معلوماً حتى اليوم هو المبلغ الذي قبضه مقابل مشاركته في الحفل حيث جلس إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين خلال مأدبة عشاء.

ونشر أعضاء لجنة التحقيق الدائمة في مجلس النواب وثائقا ، تشمل رسائل وايصالات وشيكات تكشف قيمة المبلغ الذي قبضه فلين، وإضافة إلى هذا المبلغ، تولّت الجهة المنظمة دفع نفقات الاقامة والنقل.

ويتساءل أعضاء اللجنة ما إذا كانت الأموال التي قبضها الجنرال المتقاعد مخالفة لقوانين وزارة الدفاع التي تحظر على ضباطها الفعليين والمتقاعدين تلقي أموال من حكومات أجنبية.

إضافة إلى هذا المبلغ، تلقى الجنرال فلين أيضا مبلغ 11 ألفا و250 دولارا في أغسطس/ آب 2015 من شركة الطيران الروسية فولغا-دنيبر، وتلقّى كذلك مبلغاً مماثلاً في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 من الفرع الأمريكي لشركة (كاسبرسكي لاب ) الروسية لأمن المعلوماتية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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