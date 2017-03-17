محامو مصر يقررون إضرابًا من دون سقف زمني

قال سامح عاشور نقيب المحامين في مصر إن مجلس النقابة قرر تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية غدا (السبت).

ويأتي ذلك عقب صدور حكم بسجن سبعة محامين في محافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء.

وقال عاشور في بيان على صفحته الموثقة على "فيسبوك" في وقت متأخر الليلة الماضية "قرر مجلس نقابة المحامين، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية خلال اجتماع (الخميس) تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يبدا (السبت)".

وأضاف أن المجلس قرر "تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل".

وشدد عاشور "على ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة أو في غرفة المداولة مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة أو موظفي المحاكم".

ويُضرب محامو المنيا، الواقعة على بعد 250 كيلومترا جنوبي القاهرة، عن العمل منذ خمسة أيام بعدما قررت محكمة للجنايات في المحافظة حبس سبعة من زملائهم لمدة خمس سنوات في إعادة محاكمتهم بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاض.

وصدر الحكم رغم تصالح المحامين مع القاضي مقيم الدعوى وتقديم مذكرة الصلح إلى المحكمة.

وكان القاضي أحمد فتحي قد أبلغ النيابة العامة بأن محامين تعدوا عليه يوم 13 من مارس/آذار 2013 واتهمهم بتعطيل الجلسة في محكمة مدينة مطاي إحدى مدن محافظة المنيا.

وأجرت النيابة تحقيقا أحالت بمقتضاه 22 محاميا إلى محكمة جنايات المنيا بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاض.

وفي مايو/آيار 2015 صدر الحكم غيابيا بالسجن المؤبد على ثمانية محامين وعوقب محام حضوريا بالسجن ثلاث سنوات وبرأت المحكمة 13 محاميا.

ولا يزال المحامي المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات يقضي عقوبته وأعيدت محاكمة سبعة محامين أمام المحكمة التي عاقبت كل منهم بالسجن خمس سنوات مساء يوم الأحد.

ولا يزال المحكوم عليه الثامن بالسجن المؤبد هاربا.

وتعاد إجراءات المحاكمة تلقائيا للمحكوم عليهم غيابيا متى سلموا أنفسهم للسلطات أو ألقت الشرطة القبض عليهم.

وقال نقيب المحامين في بيانه الصادر أمس (الخميس) "النقابة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم الصادر بحق زملائنا في مطاي يتضمن شقا عاجلا بوقف التنفيذ".

ولا يزال بإمكان المحامين المسجونين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وقال عاشور إن إضراب المحامين عن العمل أمام دائرة الجنايات التي أصدرت الحكم على محامي مطاي سيستمر "من دون سقف زمني".