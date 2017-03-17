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سياسة

شاهد: مشاهد مروعة للمجاعة في الصومال

17/3/2017

امتدت آثار المجاعة التي تشهدها الصومال إلى الحيوانات.

فقد رصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظات نفوق عشرات الماشية بسبب الجوع والعطش في مناطق ريفية بمحافظة جربيبن في إقليم بونتلاند وسط الصومال، جراء موجة الجفاف غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

 وقال أحد الصوماليين في المنطقة "أنا عمري 80 عاما, لم أسمع ولم أشهد طوال عمري مثل ذلك الجفاف والمجاعة, أتذكر مجاعة (أودي كوين) ولكن كانت أقل مما نشهده حاليا. كما ترون الماشية تموت عطشا. هذا هو حالنا.

 وقالت إحدى السيدات "لم نأكل أمس ولا البارحة ولا حتى أمس الأول، الله هو شاهدنا,  ادخلوا إلى بيتي، لا يوجد شيء. لا طعام ولا ماء".

المصدر : الجزيرة مباشر
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