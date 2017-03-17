شاهد: لحظات عصيبة لسائق جرفت الفيضانات شاحنته

أظهر تسجيل مصور نجاة سائق شاحنة من الموت غرقا في الفيضانات القوية التي تشهدها بيرو منذ أسابيع.

ويبين التسجيل مياه الفيضان وهي تحمل شاحنة صغيرة قبل أن تصدمها بشاحنة أكبر كانت متوقفة.

وتسبب الاصطدام في قلب الشاحنة الكبرى التي ظلت لثوان قليلة ثابتة في مكانها قبل أن تجرفها مياه الفيضانات في طريقها.

وقفز السائق إلى ضفة النهر ونجح بمساعدة بعض الأشخاص في الصعود إلى الأعلى والنجاة بنفسه.

وقتل أكثر من 60 شخصا وجرح المئات في الفيضانات العنيفة التي تشهدها بيرو منذ شهر فبراير/ شباط وتسببت في قطع التيار الكهربائي وتشريد مئات الآلاف من السكان.