البث الحي
سياسة

شاهد: لحظات عصيبة لسائق جرفت الفيضانات شاحنته

16/3/2017

أظهر تسجيل مصور نجاة سائق شاحنة من الموت غرقا في الفيضانات القوية التي تشهدها بيرو منذ أسابيع.

ويبين التسجيل مياه الفيضان وهي تحمل شاحنة صغيرة قبل أن تصدمها بشاحنة أكبر كانت متوقفة.

وتسبب الاصطدام في قلب الشاحنة الكبرى التي ظلت لثوان قليلة ثابتة في مكانها قبل أن تجرفها مياه الفيضانات في طريقها.

وقفز السائق إلى ضفة النهر ونجح بمساعدة بعض الأشخاص في الصعود إلى الأعلى والنجاة بنفسه.

وقتل أكثر من 60 شخصا وجرح المئات في الفيضانات العنيفة التي تشهدها بيرو منذ شهر فبراير/ شباط وتسببت في قطع التيار الكهربائي وتشريد مئات الآلاف من السكان.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)