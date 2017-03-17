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سياسة

شاهد: عمليات إنقاذ مثيرة لسكان حاصرتهم الفيضانات

17/3/2017

نفذت فرق الطوارئ في ليما عاصمة بيرو عمليات إنقاذ مثيرة لأعداد كبيرة من السكان الذين حاصرتهم مياه الفيضانات.

ووصلت مياه الفيضانات إلى شوارع إحدى الضواحي الصحراوية للعاصمة، والتي نادرا ما تشهد أية أمطار ويسكنها أكثر من 10 ملايين شخص.

وقتل أكثر من 60 شخصا وجرح المئات في الفيضانات العنيفة التي تشهدها بيرو منذ شهر فبراير/ شباط وتسببت في قطع التيار الكهربائي وتشريد مئات الآلاف من السكان.

وأغلقت المدارس أبوابها ونقلت السلطات في بيرو عددا من أخطر السجناء إلى سجون أخرى بسبب مخاوف من فيضان أحد الأنهار المجاورة للسجن الذي يحتجز فيه.

المصدر : أسوشيتد برس
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