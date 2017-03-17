شاهد: عشرات القتلى في غارة جوية على مسجد في حلب

قصفت طائرات حربية مسجدا في قرية الجينة التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

وأدي القصف على المسجد الواقع في الجنوب الغربي من بلدة الأتارب قرب مدينة حلب إلى مقتل 42 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

ونفذت الطائرات الهجوم وقت صلاة العشاء (أمس الخميس) حين كان المسجد مكتظا بالمصلين.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الغارة الروسية استهدفت المسجد، كما تواصل قصف الطيران الروسي وطائرات النظام على مناطق عدة في سوريا.

وقالت شبكة شام إن الطيران الحربي الروسي استهدف بالصواريخ مسجدا في بلدة الجينة كان يحتشد به أكثر من ثلاثمئة شخص لأداء صلاة العشاء، ما أسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى ودمار كبير في المسجد.

ووجه الأهالي وفرق الدفاع نداءات استغاثة لجميع مراكز الدفاع وطواقم الإسعاف للمساعدة في انتشال القتلى والجرحى من تحت الأنقاض.

وقالت مصادر المعارضة إن الطائرات الروسية قصفت البلدة بصواريخ فراغية وقنابل عنقودية محرمة دوليا، وهو ما يفسر الدمار الكبير الذي لحق بالأماكن المستهدفة.

وطال التصعيد الروسي في ريف حلب أمس الخميس مدينة الأتارب، وبلدات الجينة وكفر كرمين ومعراتة ومعارة الأتارب وبابيص، ما أدى إلى مقتل رجلين وامرأة وسقوط عدد من الجرحى.

وفي محافظة حلب، شن الطيران الروسي أربع غارات بالصواريخ الفراغية على بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي.

وقالت قوات النظام إنها سيطرت على قرى جنوب مطار كويرس العسكري بالريف الشرقي بعد اشتباكات مع عناصر "تنظيم الدولة الإسلامية".

وكان الطيران الحربي الروسي قد شن غارات جوية استهدفت الأحياء السكنية في درعا البلد وبلدة النعيمة بريف درعا، وقد تسببت الغارات بحدوث دمار واسع في ممتلكات المدنيين.

وتشهد محافظة درعا قصفا جويا مستمرا منذ اندلاع المواجهات في حي المنشية بين النظام السوري والمعارضة، قبل نحو شهر.

وحذرت غرفة عمليات "البنيان المرصوص" عناصر قوات النظام في حي المنشية بدرعا البلد من الاستمرار في القتال، وطالبتهم بالانشقاق.

وفي العاصمة دمشق، استهدفت قوات النظام مواقع في حييْ القابون وتشرين بخمسة صواريخ أرض أرض منذ الصباح الباكر، بينما استمرت الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام على جبهات بساتين حي برزة.

كما تواصلت الاشتباكات بمناطق في ريف دمشق، وسقط جرحى من المدنيين إثر عمليات قنص لقوات النظام وعناصر حزب الله في بلدة بقين.

أما في محافظة حماة فقد شن الطيران الحربي التابع للنظام والطيران الروسي قصفا مكثفا طال معظم قرى ريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي.

وفي محافظة إدلب، شن الطيران الروسي أربع غارات على مدينة إدلب، مستهدفا كذلك محيط مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي ما خلف قتيلا وعددا من الجرحى.

وفي حمص، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين عناصر تنظيم الدولة وقوات النظام شرقي وجنوبي مدينة تدمر، وسط غارات وقصف مدفعي عنيف، بينما قصفت قوات المعارضة قوات النظام في قرية الغاصبية بالريف الشمالي للمدينة.