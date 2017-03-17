شاهد: اليابان تطلق قمرا جديدا للتجسس على كوريا الشمالية

وضعت اليابان (الجمعة) قمرا اصطناعيا للتجسس، في المدار لمراقبة تحركات كوريا الشمالية.

وتمت عملية إطلاق الصاروخ ( إتش- 2 إيه) من قاعدة تانيغاشيما – جنوب غرب – حسب الصور التي تم بثها مباشرة على موقع شبكة (إن إتش كي) الإلكتروني.

وصرح متحدث باسم الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء، أن القمر انفصل كما كان مقررا ودخل في مدار حول الأرض وأن المهمة تكللت بالنجاح.

وبالنظر لسرية العملية التي أنجزت بالتعاون مع مجموعة ميتسوبيشي الصناعية، لم يتم الكشف إلا عن القليل من المعلومات باستثناء أن الأمر يتعلق بإطلاق قمر لجمع المعلومات مزودا برادار لينضم إلى مجموعة من الأقمار التابعة لليابان.

وبدأت عمليات مراقبة تحركات كوريا الشمالية من الفضاء منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي بسبب المخاوف التي يثيرها برنامجها النووي والباليستي، وتزداد هذه المخاوف مع تكثيف بيونغيانغ لتجاربها.

فقد أطلقت كوريا الشمالية بأمر من زعيمها كيم جونغ أون في 6 من آذار/مارس الحالي، مجموعة من الصواريخ الباليستية سقط ثلاثة منها في بالبحر بالقرب من الأرخبيل الياباني، وتندرج هذه التجربة في إطار سعي بيونغيانغ لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يمكن تزويده برأس نووي وقادر على بلوغ الولايات المتحدة.

وتتيح أقمار التجسس اليابانية خصوصا رصد قطع على الأرض بقياس متر ليلا أو في ظل الضباب ومن على بعد مئات الكيلومترات.

كما يمكن استخدامها لجمع بيانات حول الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية كالزلازل وموجات تسونامي والأعاصير.