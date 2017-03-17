تقرير دولي: حكومة جنوب السودان مسؤولة عن المجاعة وتنفق الملايين في شراء السلاح

أظهر تقرير سري أن حكومة جنوب السودان، المسؤول الرئيسي عن المجاعة تقوم بإنفاق ملايين الدولارات في شراء السلاح.

وجاء بالتقرير السري أن حكومة جنوب السودان هي المسؤول الرئيسي عن المجاعة في أجزاء من البلاد وأن الرئيس سلفا كير ما زال يعزز قواته مستخدما مئات الملايين من الدولارات من مبيعات النفط.

وقال مراقبو العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة إن 97 في المئة من إيرادات جنوب السودان المعروفة تأتي من مبيعات النفط، التي أصبح جانب كبير منها الآن من عقود النفط الآجلة، وإن نصف الميزانية على الأقل يخصص للأمن.

وقالت لجنة مراقبي الأمم المتحدة في التقرير الموجّه إلى مجلس الأمن الدولي والذي اطلعت (رويترز)على نسخة منه الخميس "إجمالي إيرادات عقود النفط الآجلة بلغ نحو 243 مليون دولار بين أواخر مارس وأواخر أكتوبر 2016".

وأضافت "على الرغم من حجم ونطاق الأزمات السياسية والإنسانية والاقتصادية ما زالت اللجنة ترصد أدلة على استمرار شراء الحكومة أسلحة… من أجل الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش جنوب السودان) وجهاز الأمن الوطني وقوات وفصائل أخرى مرتبطة بها".

وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة في أجزاء من أحدث دولة في العالم حيث يواجه نحو نصف سكانها البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة نقصا في الغذاء، واندلعت حرب أهلية عام 2013 حين أقال كير، وهو من قبيلة الدينكا، نائبه ريك مشار المنتمي لقبيلة النوير والذي فرّ من البلاد ويقيم حاليا في جنوب أفريقيا.