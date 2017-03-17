العدالة والتنمية المغربي: بنكيران غير مسؤول عن تعثر تشكيل الحكومة

قال حزب العدالة والتنمية المغربي إن أمينه العام عبد الإله بنكيران لا يتحمل مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة.

وكلف الملك محمد السادس عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة بعد انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف بيان للأمانة العامة للحزب بعد أن أعفى العاهل المغربي بنكيران من هذه المهمة بسبب تعثر المشاورات حول تشكيل الحكومة لأكثر من خمسة أشهر أن "الأمانة العامة للحزب تؤكد أن الأخ الأمين العام رئيس الحكومة لا يتحمل بأي وجه من الأوجه مسؤولية التأخر في تشكيلها وأن المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى".

وكان بيان للقصر الملكي مساء أمس (الأربعاء) أعلن أن العاهل المغربي فور عودته من جولة أفريقية أعفى بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة وأضاف أن الملك محمد السادس سيعلن قريبا تكليف شخصية أخرى من الحزب نفسه بهذه المهمة.

وتصدر حزب العدالة والتنمية نتائج انتخابات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إذ حصد 125 مقعدا متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في عام 2008 للحد من هيمنة الإسلاميين وحصل على 102 مقعد.

وواجه بنكيران صعوبات كبيرة في تشكيل الحكومة الجديدة ووصلت المفاوضات بين الأحزاب المشاركة فيها إلى طريق مسدود بسبب تشبث كل طرف بموقفه.

وتفاوض بنكيران بعد خروج حزب الاستقلال من المشاورات الحكومية إثر تصريحات لزعيمه اعتبرتها الدولة مسيئة لموريتانيا مع عزيز أخنوش زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 37 مقعدا لكن أخنوش تشبث بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وله 20 مقعدا إلى جانب الاتحاد الدستوري وله 19 مقعدا بينما رفض بنكيران حزب الاتحاد الاشتراكي. ونظرا لحصول الأصالة والمعاصرة على 102 مقعد كان بنكيران يحتاج إلى 198 مقعدا ليضمن أغلبية مريحة.

وفي المغرب يضمن قانون الانتخابات عدم تمكن أي حزب من الفوز بأغلبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 395 مقعدا، ما يجعل من الحكومات الائتلافية ضرورة.

وقال بيان الأمانة العامة للحزب اليوم "من أجل توسيع نطاق التشاور داخل الحزب فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تدعو المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم 18 مارس الحالي من أجل مدارسة المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب".