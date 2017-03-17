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سياسة

العاهل المغربي يكلف سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة

سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية المكلف
سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية المكلف
17/3/2017

كلف العاهل المغربي محمد السادس، سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة المغربية خلفا لرئيس الحكومة المعفي عبد الإله بنكيران.

واستقبل العاهل المغربي قبل قليل اليوم (الجمعة) العثماني في القصر الملكي بالدار البيضاء حيث كلفه بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة. 

ويعد  العثماني الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية وسبق له ان قاد شؤون الحزب ،اذ كان امينا عاما كما أنه تولى منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة بنكيران الأولى، وهو الآن يشغل منصب رئيس المجلس الوطني للحزب. 

وكان بيان صدر عن الديوان الملكي الليلة الماضية أكد أن الملك محمد السادس سبق وأن "حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة".

وجاء في البيان: "أخذ الملك علما بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها".

وكان الملك محمد السادس كلف في أكتوبر/ تشرين أول الماضي بنكيران بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فوز حزبه "العدالة والتنمية"، الذي يقود التحالف الحكومي منذ 2011، بالانتخابات التشريعية الأخيرة.

المصدر : الألمانية
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