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سياسة

إطلاق صواريخ على طائرات إسرائيلية في سوريا

صافرات التحذير من الصواريخ دوّت بمستوطنات في غور الأردن
صافرات التحذير من الصواريخ دوّت بمستوطنات في غور الأردن
17/3/2017

قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات التحذير من الصواريخ دوّت بمستوطنات في غور الأردن (الجمعة) بينما سمع شاهدان انفجاراً بعد ذلك ببضع دقائق.

وقالت متحدثة باسم الجيش إنه لم يتضح ما إذا كان صاروخ أم عدة صواريخ سقطت أو اعتُرضت ومن أين أطلقت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه تم اعتراض أحد الصواريخ المضادة للطائرات.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو تلفيات، فيما تمشط قوات الجيش المنطقة.

وأفاد شاهد في مدينة موديعين (وسط إسرائيل) إنه سُمع دوي انفجار من مسافة أبعد ربما من القدس.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الطائرات الإسرائيلية تعرضت الليلة الماضية لصواريخ مضادة خلال تنفيذها غارت على عدة أهداف في سوريا.

وأضاف أدرعي أن أحد الصواريخ تم اعتراضها، على حد قوله.

وتكرر إطلاق نشطاء من غزة صواريخ قصيرة المدى عبر الحدود مع إسرائيل، وفي حرب غزة عام 2014 أطلقوا صواريخ أطول مدىً سقطت في عمق إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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