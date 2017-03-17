أطفال في العاشرة من بين معتقلي أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار

أظهرت وثيقة للشرطة أن أطفالا صغارا معتقلون بين مئات من مسلمي الروهينغيا الذين ألقي القبض عليهم بتهمة التواطؤ مع المتمردين.

وتسلط الوثيقة التي اطلعت ( رويترز ) على نسخة منها الضوء على جوانب جديدة من الحملة الأمنية التي تشنها ميانمار في شمال غرب البلاد.

وتشير الوثيقة المؤرخة في السابع من مارس / آذار إلى وجود 13 من القٌصّر بين أكثر من 400 ألقي القبض عليهم منذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول حين هاجم متمردون ثلاثة مواقع حدودية للشرطة في ولاية راخين بشمال البلاد قرب الحدود مع بنغلادش.

وأكد متحدث باسم الحكومة أنه تم القبض على الأطفال خلال العملية لكنه قال إن السلطات ملتزمة بأحكام القانون، وقال إنه لا يعلم سوى بوجود خمسة قصر محتجزين حاليا.

وتقع الزعيمة، الحاصلة على جائزة نوبل أونغ سان سو كي التي تولت السلطة قبل قرابة عام، تحت ضغط دولي فيما يتعلق بارتكاب انتهاكات منها القتل والاغتصاب الجماعي والاعتقال الجماعي بحق أقلية الروهينغيا، وهناك نحو 1.1 مليون من الأقلية المسلمة محرومون من التحرك بحرية ومن الخدمات الأساسية في ميانمار.

ولم تكشف الحكومة سوى عن تفاصيل قليلة بشأن المئات الذين اعتقلوا في العملية التي استهدفت الروهينغيا أو الاتهامات التي يواجهونها.

وأكد رجلا شرطة في مونجداو وهي مركز العنف صحة الوثيقة التي تقع في 11 صفحة.

وقال أحدهم وهو برتبة كابتن طلب عدم نشر اسمه إن القصر الثلاثة عشر وهم دون 18 عاما من العمر أرسلوا للاحتجاز خارج السجن في منشأة تابعة لشرطة الحدود ببلدة بوتيدونج.

وينص القانون المحلي على أن الأطفال بين 7 و12 عاما لا يتحملون مسؤولية جنائية إلا إذا كانوا على درجة من النضج تسمح بفهم تبعات أفعالهم. وهناك اثنان من الأطفال المحتجزين دون 12 عاما بينما هناك اثنان آخران في الثالثة عشرة من العمر.

وفي بيان موجه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قالت ميانمار إن 526 شخصا "قيد الاستجواب" فيما يتصل بالصراع.

وقالت الحكومة إن ثمانية معتقلين توفوا أثناء احتجازهم.

وقامت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار يانغي لي بزيارة السجن في بوتيدونغ الذي يوجد به معظم المعتقلين في يناير/ كانون الثاني، وقالت إن معظمهم ليس لديهم محامون ولم يبلغوا بالاتهامات الموجهة لهم ولم يتح لهم الاتصال بأسرهم.

وتحدثت رويترز إلى أشخاص أُطلق سراحهم وفروا فيما بعد إلى بنغلادش وهي الرحلة التي قام بها نحو 75 ألف لاجئ منذ بدء الصراع.

وقال دي دار (22 عاما) إنه قضى عشرة أيام في معسكر للجيش بعد أن احترقت قريته في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، وأضاف أن 300 شخص تقريبا كانوا معتقلين معه كانوا يكبلون ويضربون باستمرار خلال الاستجوابات، وأنه رأي رجلين يقتلان.

وقال دي دار "كان الجنود يأتون ثلاث مرات في اليوم ويضربوننا لنحو ساعة في المرة الواحدة."

وأضاف "كانوا يسألون: هل حاربتمونا؟ هل اشتركتم في التمرد؟"