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سياسة

أردوغان يصف رئيس الوزراء الهولندي بـ"قليل الأدب"

17/3/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إشارة إلى هولندا: "إن الذين يحظرون هبوط طائرة وزير خارجيتنا، فليعلموا أننا بدورنا سنفرض عليهم حظرا بعد اليوم".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع بولاية أسكي شهير وسط تركيا.

وأضاف أردوغان "أبوابنا موصدة أمام غير الديمقراطيين، والمعادين لحرية المعتقد، الذين أوصدوا أبوابهم أمام وزيرة تركية، ومنعوها من دخول قنصليتنا التي تعتبر أرضنا".

وأشار أردوغان إلى أن هولندا انتهكت القانون الدولي، ولا يمكن الوثوق بوعودها.

وتساءل أردوغان قائلا "أية ديمقراطية تتحدثون عنها عبر اعتداء شرطة مدججة بالسلاح على أشقائنا الذين جاءوا لاستقبال وزيرة الأسرة  والسياسات الاجتماعية فاطمة بتول صايان قايا في مدينة روتردام؟".

وتابع أردوغان "ما هو الفرق بينكم وبين المجالدين(المصارعين) في روما القديمة، عندما قمتم بالسماح لكلابكم بتقطيع جسم حسين قورت (شاب تركي عضه كلب بوليسي على يد الشرطة الهولندية).

وأردف أردوغان تعليقاً على دعوة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته نظيره التركي بن علي يلدريم ليلة الأزمة، بالجلوس وتناول وجبة طعام سويا بعد الانتخابات البرلمانية "انظروا إلى هذا القليل الأدب (روته) هل تسخر منا؟".

وقال أردوغان "هؤلاء (الأوربيون) ليسوا منزعجين مني أو من حكومتنا، بل هم منزعجون من اقتصاد تركيا، وديمقراطيتها، وموقعها في المنطقة والعالم، لأنها وصلت لمرحلة ليست بحاجة إليهم".

والسبت الماضي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية، جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة فاطمة بتول صايان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية، قبل إبعادها إلى ألمانيا في وقت لاحق.
واستخدمت فرق الشرطة الهولندية القوة والكلاب البوليسية في مواجهة متظاهرين أتراك احتجوا على هذه الإجراءات.

وتعليقاً على حظر محكمة العدل الأوربية الحجاب، قال أردوغان "لقد سئمنا، أين هي حرية المعتقد؟ إذا كنتم تجرؤون فامنعوا الكيباه (غطاء الرأس اليهودي) أيضا، إنهم منافقون جدا".

المصدر : الأناضول
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