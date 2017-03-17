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سياسة

أردوغان للأتراك المقيمين في أوربا: أنجبوا 5 أطفال

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
17/3/2017

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، ذوي الأصول التركية الذين يعيشون في أوربا، إلى إنجاب خمسة أطفال.

وقال أردوغان، أمام تجمع انتخابي:" أناشد مواطني بلدي وإخوتي في أوربا: المكان الذي تعملون وتعيشون فيه الآن هو وطنكم الجديد، التزموا بحسن الأخلاق وأسسوا المزيد من الشركات، وأرسلوا أطفالكم إلى مدارس أفضل، واقتنوا أفضل السيارات، واسكنوا في أجمل المنازل".

وأضاف أردوغان مخاطباً أنصاره، بولاية أسكي شهير بشمال غرب تركيا: "لا تكتفوا بثلاثة أطفال، بل أنجبوا خمسة، أنتم مستقبل أوربا".

وقال أردوغان إن الأوربيين غير متسامحين مع الأتراك الذين يمتلكون أعمالهم الخاصة، ولكنهم "لا يعترضون على عمل الأتراك في المصانع".

وتأتي تصريحات أردوغان وسط تصاعد خلافاته مع الدول الأوربية، التي يعيش بها عدد كبير من الأتراك، وخاصة ألمانيا وهولندا، بسبب فرض حظر على قيام الوزراء الأتراك بالترويج بها لاستفتاء على تعديلات دستورية، تعزز سلطات أردوغان.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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