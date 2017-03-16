ميركل عن نتيجة الانتخابات في هولندا: كان يوما جيدا لصالح الديمقراطية

أشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بنتيجة الانتخابات البرلمانية في هولندا.

وقالت ميركل اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين إنها سعيدة للغاية لارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات التي أسفرت عن نتيجة مؤيدة جدا لأوربا.

وتابعت ميركل اليوم خلال فعالية عن النمو السكاني في ألمانيا قائلة: "أرى أن ذلك كان يوما جيدا لصالح الديمقراطية".

يذكر أن حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته برز في صدارة نتائج الانتخابات البرلمانية في هولندا أمس الأربعاء، فيما فشل الزعيم الشعبوي خيرت فيلدرز في تحقيق تقدم في الانتخابات، حيث حصل على 19 مقعدا في مجلس النواب البالغ عدد مقاعده 150.