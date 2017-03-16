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سياسة

من بين 9 مرشحين 4 من العرب لمنصب رئاسة اليونسكو

4 مرشحين عرب لرئاسة اليونسكو
4 مرشحين عرب لرئاسة اليونسكو
16/3/2017

أعلن رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) رسميا الخميس، عن ترشح أربع شخصيات عربية لخلافة البلغارية إرينا بوكوفا في رئاسة المنظمة.

 ويتقدم المرشحين العرب، الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر ، إضافة إلى صالح الحسناوي من العراق، ومشيرة خطاب من مصر ، وفيرا خوري لاكويه مرشحة لبنان.

أما باقي المرشحين فهم: فولاد بلبل أوغلو من أذربيجان، وفام سان شاو من فيتنام، وكيان تانغ من الصين، وجوان ألفونسو فونتسوريا من غواتيمالا ، وأودريه أزولاي من فرنسا.

يذكر أنه يتم ترشيح المدير العام لليونسكو من قبل المجلس التنفيذي، ويتولى المؤتمر العام بعد ذلك مهمة تعيينه لفترة أربع سنوات.

  ومن المرتقب أن يتم الاستماع إلى المرشحين التسعة لمنصب المدير العام لليونسكو خلال الجلسة الأولى بعد المائتين للمجلس التنفيذي للمنظمة، وذلك يومي 26 و27 إبريل 2017.

   ويجب اختيار الشخص الذي سيرشحه المجلس التنفيذي عن طريق الاقتراع السري خلال تصويت سيجري تنظيمه أثناء الجلسة الثانية بعد المائتين للمجلس، والتي ستعقد في أكتوبر 2017، وبعد ذلك يتولى رئيس المجلس التنفيذي مهمة إعلام المؤتمر العام خلال دورته التاسعة والثلاثين التي ستعقد في نوفمبر 2017 باسم المرشح الذي اختاره المجلس.

   ويجب على المؤتمر العام النظر بهذا الترشيح، ومن ثم انتخاب الشخص الذي يقترحه المجلس التنفيذي، عن طريق الاقتراع السري أيضا.

   يشار إلى أنه في حال فوز أحد المرشحين العرب بالمنصب فإنه سيكون أول عربي يتولى رئاسة المنظمة الأممية.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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