كوريا الشمالية تصف "حادث" ماليزيا بأنه مخطط من واشنطن وسول

قال دبلوماسي من كوريا الشمالية إن "الحادث" الذي وقع مؤخرا في ماليزيا مُخطط من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضاف الدبلوماسي أن هذا المخطط لن يستفيد منه سوى الدول الأعداء.

وقُتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يوم 13 فبراير/شباط عندما مسحت امرأتان، إحداهما إندونيسية والأخرى فيتنامية، وجهه بغاز الأعصاب السام في.إكس في مطار كوالالمبور الدولي حسبما تقول الشرطة الماليزية.

وفي وقت سابق من اليوم قال قائد الشرطة الماليزية إن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت "نشرة حمراء" بحق أربعة من كوريا الشمالية مطلوبين لصلتهم بقتل كيم جونغ نام، المُبعد عن كوريا الشمالية.

والنشرة الحمراء بمثابة أمر اعتقال دولي.

وتسبب القتل في أزمة دبلوماسية بين البلدين اللذين كانت تربطهما علاقات قوية.