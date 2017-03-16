عاهل المغرب يعفي بنكيران من رئاسة الحكومة

أعفى عاهل المغرب الملك محمد السادس، عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة.

ونشرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بيانا جاء فيه:" لقد سبق لجلالة الملك محمد السادس، أن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، بتعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة".

وأضاف البيان: " وللتذكير فقد سبق للملك أن حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة".

وتابع البيان: " بعد عودة الملك، إلى الوطن بعد جولته إلى عدد من الدول الإفريقية أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها".

وجاء في البيان:" وبمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر تعيين شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة".