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سياسة|فرنسا

طالبان فرنسيان يفتحان النار في مدرسة ثانوية جنوبي البلاد

إطلاق نار في فرنسا
إطلاق نار في فرنسا
16/3/2017

قالت وزارة الداخلية ومصادر بالشرطة الفرنسية إن ثلاثة على الأقل أصيبوا في إطلاق نار بمدرسة ثانوية ببلدة جراس الصغيرة بجنوب البلاد.

 وألقت الشرطة القبض على طالب يبلغ من العمر 17 عاما وبحوزته بندقية ومسدسان وقنبلتان.

 وذكر مصدر بالشرطة "يبدو أن الشخص غير معروف بالنسبة للشرطة".

 وقال مصدر ثان إنه يبدو أن طالبين فتحا النار على الناظر الذي أصيب وأضاف أنه لا يبدو أنهما من "المتشددين" بحسب وصفه.

 وذكر المصدر الثاني "ألقي القبض على أحدهما وفر الثاني، كانت هناك حالة من الذعر ولجأ الطلبة إلى المتجر (المجاور)".

 وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بيير أونري برانديه لراديو  فرنسا الدولي إن ثلاثة أشخاص أصيبوا ونصح السكان بالتحلي بالصبر بينما تحاول الشرطة السيطرة على الأوضاع.

وكان المتحدث قال في وقت سابق لتلفزيون (بي.إف.إم) إن ثمانية أصيبوا.

 وذكر أنه يجري التأكد حاليا من احتمال وجود مهاجم ثان.

 ويأتي الحادث بينما تعيش فرنسا في حالة طوارئ بعد عدة هجمات  خلال العام الماضي.

وتجري بعد أقل من ستة أسابيع انتخابات الرئاسة ويعتبر الأمن من بين الموضوعات الرئيسية في الحملات الانتخابية.

 

المصدر : رويترز
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