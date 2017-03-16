رئيس الوزراء الهولندي يتجه لفوز كبير على اليميني المتطرف فيلدرز

يتجه رئيس وزراء هولندا المنتمي ليمين الوسط مارك روته لتحقيق فوز كبير على منافسه المناهض للإسلام والاتحاد الأوربي خيرت فيلدرز.

وأظهرت بيانات من وكالة الأنباء الهولندية بعد فرز 55 % من الأصوات أن التوقعات تشير إلى حصول حزب روته على 32 من جملة 150 مقعدا في البرلمان في انخفاض عن 41 حصل عليها في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2012. وأشارت البيانات إلى أن فيلدرز ينافس حزبين آخرين على المركز الثاني على 19 مقعدا وهما الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الديمقراطيين 66.

وبلغت نسبة المشاركة 81 % وهي الأعلى في الانتخابات الهولندية منذ 30 عاما، ومثلت الانتخابات اختبارا لما إذا كان الهولنديون يريدون إنهاء عقود من الليبرالية واختيار مسار قومي مناهض للمهاجرين من خلال التصويت لفيلدرز.

نتائج انتخابات هولندا التي جرت الأربعاء قابلتها أحزاب التيار السائد في أوربا بارتياح شديد خاصة فرنسا وألمانيا حيث يأمل اليمينيون القوميون تحقيق إنجازات كبيرة في الانتخابات هذا العام وهو ما يحتمل أن يمثل تهديدا لوجود الاتحاد.

ومن المتوقع أن تصل مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان للجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية في مايو/ أيار بينما يرجح أن يحصل حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للمهاجرين والاتحاد الأوربي على مقاعد في البرلمان الألماني للمرة الأولى خلال الانتخابات التي تجري في سبتمبر/أيلول.

وكتب بيتر ألتماير رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في تغريدة على موقع تويتر "هولندا… يا هولندا أنت بطلة! أهنئك على هذه النتيجة العظيمة."

وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو في تغريدة "أهنئ الهولنديين على وقف صعود اليمين المتطرف."

وقال روته أمام أنصاره في حفل بعد الانتخابات في لاهاي "سيكون حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية على ما يبدو الحزب الأكبر في هولندا للمرة الثالثة على التوالي… الليلة سنحتفل قليلا."

وقال روته "في هذا المساء أيضا قالت هولندا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي والانتخابات الأمريكية، لا للشعبوية الخاطئة."

وتلقى روته رسائل تهنئة من بعض الزعماء الأوربيين وتحدث إلى بعضهم هاتفيا.