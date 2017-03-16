ترمب: سأثبت تنصّت أوباما على مكالماتي في وقت قريب

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انه سيُقدّم للجنة الاستخبارات في مجلس النواب أدلة تثبت تنصّت سلفه باراك أوباما على مكالماته الهاتفية.

وقال ترمب، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على قناة " فوكس نيوز" الأمريكية، إن التصنت يشمل العديد من الأمور، وستجدون أشياء غريبة جدًا في هذا الإطار خلال الأسبوعين المقبلين".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الأدلة التي سيقدمها خلال الأيام المقبلة، ستكون مثيرة بالنسبة للرأي العام.

وفي معرض ردّه على سؤال بشأن تركيزه على استخدام موقع "تويتر"، قال ترمب إن الموقع يساهم في إيصال رسائله إلى الناس، وأضاف "ما كان لي ربما أن أصل هنا الآن لولا تويتر لأنني أواجه في الحقيقة إعلامًا متحيّزًا وغير صادق".

وأعلنت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي الأربعاء أنها لا تمتلك أدلة على تنصت الرئيس السابق أوباما على ترمب خلال حملته الانتخابية.

وقال أعضاء كبار في الكونغرس إنهم لم يعثروا على أي دليل يدعم اتهام الرئيس دونالد ترمب لسلفه باراك اوباما بالتنصت على منزله ومكتبه في نيويورك أثناء حملة انتخابات الرئاسة.

وقال الجمهوري ديفين نيونز رئيس لجنة الكونغرس التي تحقق في ذلك الاتهام "ليس لدينا أي دليل على حدوث ذلك".

وقال نيونز، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تجري التحقيق "لا أعتقد أنه جرت أية عملية تنصت على برج ترمب".

وكان ترمب قد قال في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في 4 مارس/آذار الجاري

إن أوباما تنصت على مكالماته الهاتفية، خلال الحملة الانتخابية وتحديدا في أكتوبر/تشرين أول 2016.

وعقب ذلك أكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، أنه والرئيس الأمريكي لن يقوما بالتعليق على الموضوع حتى يحقق الكونغرس فيه.

ويشن ترمب من حين إلى آخر، هجوما على أوباما، ويحمل سياساته المسؤولية عن الوضع الراهن في العديد من الملفات، سواء داخل أو خارج الولايات المتحدة.